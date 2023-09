CPTM abre inscrições para programa de estágio com vagas em Osasco

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) com vagas em Osasco.

O programa é voltado a estudantes de nível superior, que vão disputar 104 vagas em diversas áreas.

As inscrições vão até dia 16 de outubro, às 12h.

Podem participar estudantes com no mínimo 18 anos de idade regularmente matriculados no semestre de algum dos cursos abaixo:

Administração;

Administração Pública;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação;

Ciências Econômicas;

Comunicação e Marketing;

Design Gráfico;

Direito;

Enfermagem;

Engenharia de Agrimensura;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Automação;

Engenharia Civil;

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica;

Engenharia de Telecomunicação;

Informática;

Jornalismo;

Logística;

Psicologia;

Publicidade e Propaganda;

Relações Públicas;

Secretariado;

Secretariado Executivo;

Tecnologia em Secretariado;

Transporte Terrestre.

As inscrições e as provas serão no site do CIEE: www.ciee.org.br.

A prova online contará com 20 questões de múltipla escolha.

O estagiário cumprirá 6 horas diárias e 30 horas semanais, com bolsa salário de R$ 984,06, auxílio transporte de R$ 184,80 e vale refeição de R$ 1.104,33.

A lista de classificação definitiva será divulgada em 16/11/2023, e a convocação dos estudantes poderá ocorrer em até 12 meses.

Os interessados devem participar do processo seletivo acessando este site.