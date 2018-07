CPTM: confira as alterações no funcionamento dos trens no fim de semana

Novamente, neste fim de semana, 28 e 29 de julho, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) realizará obras em suas linhas. Por isso, os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos. Confira a programação:

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Domingo (29): das 6h às 14h, serão realizadas obras no sistema de sinalização entre as estações Jandira e Itapevi. Das 6h às 18h, também haverá serviços na Estação Jardim Belval.

O intervalo médio dos trens em toda a linha será de:

– Das 6h às 14h: de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e de 32 minutos entre Barueri e Itapevi

– Das 14h às 18h: de 20 minutos entre Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Domingo: das 4h à meia-noite, serão executadas obras no sistema de rede aérea entre as estações Jurubatuba e Primavera-Interlagos. Das 8h às 19h, haverá serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Morumbi e Granja Julieta.

O intervalo médio dos trens em toda a linha será de:

– Das 8h às 19h: de 22 minutos em toda a linha

– Demais horários: de 22 minutos entre Jurubatuba e Grajaú

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Domingo: das 4h até meia-noite, em razão das obras no Expresso Leste da Linha 11-Coral, os trens da Linha 7-Rubi seguirão até a Estação Brás.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Domingo: devido à serviços no Expresso Leste e trabalhos nos equipamentos de via permanente na região da Estação Rio Grande da Serra, das 7h às 18h, o intervalo médio entre os trens será de 15 minutos na linha durante todo o horário comercial.

Linha 11-Coral (Luz-Guaianases)

Domingo: das 4h à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Luz e Corinthians-Itaquera. Os usuários deverão utilizar a Linha 7-Rubi ou a Linha 3-Vermelha do Metrô para percorrer o trecho.

O intervalo médio dos trens será de:

– Das 4h às 10h: de 30 minutos entre Corinthians-Itaquera e Estudantes

– Demais horários: de 15 minutos entre Corinthians-Itaquera e Estudantes

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases – Estudantes)

Domingo: das 4h à meia-noite, os trens seguirão da estação Corinthians-Itaquera a Estudantes, sem necessidade de baldeação em Guaianases.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.