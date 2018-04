CPTM divulga concurso público para Aprendizagem Industrial

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) divulgou o edital do concurso público destinado ao preenchimento de 34 vagas para o CAI – Curso de Aprendizagem Industrial – Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica.

Os candidatos aprovados serão contratados pelo regime CLT, além de participarem do curso que será feito no SENAI Mariano Ferraz, localizado na Vila Leopoldina. Os aprovados receberão formação durante o período de 2 anos, no horário das 13h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira e a parte prática será realizada na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no período das 8h00 às 11h00, de segunda a sexta-feira.

O aprendiz terá a remuneração no valor de 1 salário mínimo salário mínimo (equivalente a R$ 954 neste ano). Já no segundo ano, a remuneração será de 1 salário mínimo e Meio.

Os aprendizes terão aulas sobre comunicação oral e escrita, ciências aplicadas, matemática aplicada, desenho técnico, eletricidade, instalações elétricas prediais, sistemas eletroeletrônicos prediais, maquinas elétricas e acionamentos, segurança em instalações e serviços em eletricidade NR10, sistemas eletrônicos analógicos, integração de sistemas eletroeletrônicos industriais, sistemas eletrônicos digitais e manutenção de sistemas eletroeletrônicos.

Poderão participar profissionais de Nível Médio, nascidos entre 18 de julho de 1996 a 18 de julho de 2001.

As inscrições deverão ser feitas a partir das 9h do dia 10, até 23 de abril de 2018, através do endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br. É necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 15,70.

Os candidatos serão avaliados por uma prova de conhecimentos teóricos, checagem de idade, avaliação de perfil profissional, avaliação médica e por fim concluintes do curso de formação profissional.

