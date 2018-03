CPTM lança WhatsApp para receber notificações dos usuários

A partir de hoje (27), os usuários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) poderão enviar informações à empresa via WhatsApp. O número 99767-7030 ficará disponível 24h para receber mensagens, vídeos e fotos com assuntos referentes ao sistema ferroviário.

A equipe receberá as mensagens e encaminhará à área responsável para providências.

Os usuários continuarão com os demais canais de comunicação, como o chat on-line Conexão CPTM, as redes sociais (Twitter: @cptm_oficial e Facebook @cptm.fanpage), o telefone 0800-055-121, o Disk Denúncia pelo celular 97150-4949, além do formulário eletrônico que também está disponível na página Atendimento ao Usuário (http://www.cptm.sp.gov.br/Pages/atendimento.aspx).