Craques do vôlei se reúnem em Osasco para 2ª edição do Jogo das Estrelas

Craques do vôlei se reúnem em Osasco para 2ª edição do Jogo...

Nesse sábado (14) no ginásio José Liberatti, em Osasco, grandes nomes da história do vôlei brasileiro de diferentes gerações estarão reunidos para a segunda edição do Jogo das Estrelas, organizado por Serginho, maior líbero da história da modalidade.

O evento, que já está com ingressos esgotados, terá transmissão do Sportv a partir de 19h, vai contar com nomes como Anderson, Gilsão, Rodrigão, Gustavo, André Heller, Bruninho, Maurício Lima, Giovane, William Carvalho, Dante, Kid, entre tantos outros que fizeram história.

Fabiana, Fofão, Jaqueline, Fabi, Camila Brait, Ana Flavia são algumas das craques confirmadas para a partida.

Os torcedores que compraram ingressos vão doar 1kg de alimento não perecível. A arrecadação será revertida para entidades parceiras do Instituto Serginho10.