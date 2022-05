CRAS do Piratininga é reaberto

A Prefeitura de Osasco terminou a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Miguel Vieira Ferreira, no Jardim Piratininga. O equipamento público foi entregue para população nessa quinta-feira (5).

A reforma incluiu troca de pisos, portas e janelas, revisão elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, manutenção nos telhados, substituição de mobiliário, melhorias de acessibilidade e novo paisagismo para a área externa.

“Equipamentos como esse merecem toda nossa atenção. Aqui nós cuidamos de gente. E, muitas vezes, gente que está passando por dificuldades e que merece ser tratada com carinho e em um ambiente acolhedor”, afirmou o prefeito Rogério Lins.

O CRAS é a porta de entrada da assistência social já que é o equipamento público normalmente localizado nas áreas de maior vulnerabilidade social, em que são oferecidos os serviços de assistência social com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

O CRAS Miguel Vieira Ferreira fica na Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga, Osasco.