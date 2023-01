Cratera gigante abre em rua de Carapicuíba e assusta moradores

Uma grande cratera se abriu na rua Reserva, Vila Lourdes, em Carapicuíba, e assustou moradores. Quem mora no entorno teme que o buraco fique ainda maior e acabe “engolindo” residências.

Com medo, os moradores relataram que acionaram a Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Eles chegaram a isolar a área.

De acordo com reportagem do “Brasil Urgente”, da Band, uma galeria de água teria se rompido embaixo do asfalto que cedeu. A Sabesp informou ao G1 que providenciou a limpeza e os reparos no local.

Na tarde desta sexta-feira (6), equipes foram ao local e iniciaram os trabalhos para fechar o buraco. Quem mora no entorno ficou sem energia elétrica e água por conta do ocorrido.