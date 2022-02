Crea-SP realiza força-tarefa para fiscalizar obras em Osasco e Santana de Parnaíba

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, uma força-tarefa nas cidades de Osasco e Santana de Parnaíba. Estão previstas 40 ações de fiscalização em obras e serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências.

As atividades terão como foco prefeituras, empresas prestadoras de serviço de iluminação pública e poda de árvores, centros odontológicos e denúncias encaminhadas pela sociedade pelo site do Conselho. Quatro agentes fiscais do Crea-SP participam da operação em Osasco e Santana de Parnaíba

A força-tarefa tem como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.

O Conselho encerrou o ano passado com 292 mil ações de fiscalização, superando em mais de 45% a meta estabelecida. Em 2022, o objetivo é chegar a 400 mil ações fiscalizatórias.