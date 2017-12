Criação do “Samu” animal é aprovada na Câmara de Osasco

Foi aprovado nesta quinta-feira, 21, na Câmara Municipal de Osasco, o projeto de lei 242/2017, que cria no município o Serviço de Atendimento Médico Veterinário Móvel, para cães e gatos. O “Samu” animal teria como objetivo realizar ações como primeiros socorros, vermifugação, vacinação, exames e educação através de conscientização.

O autor do projeto é o vereador Ralfi Silva (PODE). “Os primeiros socorros para os procedimentos simples são extremamente necessários, pois estabilizam as dificuldades momentâneas que os animais poderão estar passando, acalmando seus proprietários e diminuindo possíveis problemas futuros”, diz Ralfi na Justificativa do projeto.

O projeto estabelece ainda que a ambulância veterinária poderá ser em van, microônibus ou ônibus equipado, que leve os instrumentos necessários a viabilizar o projeto itinerante nos bairros, com uma equipe médico veterinário, cirurgião veterinário, assistentes, motorista e educador.

Para valer, o projeto precisa ser votado mais uma vez na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito.