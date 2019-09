Criança cai do telhado e é socorrida pelo helicóptero Águia, em Cotia

Na tarde desta quinta-feira (12), uma criança de 7 anos de idade caiu do telhado de um imóvel na rua Nove de Julho, na região do Jardim Recanto Suave, em Cotia, e foi socorrida pelo helicóptero Águia 21, da Polícia Militar.

A criança teve trauma no abdome e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do atendimento à ocorrência.

…

Leia também: