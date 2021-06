Criança de 6 anos fica em estado grave após cair de brinquedo no Beto Carrero World

Um menino de 6 anos sofreu traumatismo craniano e está em estado grave após ter sofrido uma queda em uma das atrações do Beto Carrero World, um dos principais parques do país, em Santa Catarina, no sábado (19).

A criança caiu na estrutura de uma estátua de gorila onde visitantes costumam tirar fotos. Levado às pressas para um hospital em Itajaí (SC), ele passou por cirurgia e segue internado em estado grave, respirando com a ajuda de aparelho.

O menino celebrava o aniversário no parque após a família, que é de Curitiba, arrecadar dinheiro com parentes e amigos para realizar o sonho dele de visitar o Beto Carrero World. “Estão em choque o pai e a mãe. A mãe não consegue nem falar”, declarou uma amiga da família ao G1.

O parque afirmou em nota que atendeu o menino após a queda e que está prestando apoio para a família. O Beto Carrero World abriu normalmente nesta segunda-feira (21). A Polícia Civil investiga o caso.