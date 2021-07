Mulher morre e dois policiais são baleados em mansão na Granja Viana, em Cotia

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma mansão na Granja Viana, área nobre de Cotia, na tarde desta segunda-feira (18). Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros e dois deles foram baleados.

A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica contra uma criança. No local, encontraram a vítima, com idade entre 6 e 8 anos, estirada no quintal já sem vida, segundo informações do “Cidade Alerta”, da Record TV.

Minutos depois da ocorrência, um homem foi detido pela ROTA no KM 21 da Raposo Tavares, por furto de veículo. Segundo informações do comandante Hamilton, o suspeito pode ter alguma ligação ao crime que aconteceu na mansão.

Os policiais baleados foram socorridos e o quadro de saúde deles é estável. A perícia já chegou ao local do crime.

ERRATA: As informações iniciam indicavam que a primeira vítima morta seria uma criança, mas depois a polícia constatou que trata-se de um crime passional e a primeira vítima era, na verdade, a namorada do assassino.

