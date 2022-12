Crianças e jovens carentes participam de ação sobre saúde bucal em Barueri

A Coordenadoria de Ações Básicas em Saúde (Cabs), da Secretaria da Saúde de Barueri, promoveu na última quarta-feira (22) uma ação de cuidados em saúde bucal em duas instituições de acolhimento: a Casa Glorinha, que abriga crianças e adolescentes, e a uma unidade da Residência Inclusiva, voltado para jovens e adultos com deficiência.

De forma leve e divertida, a cirurgiã dentista e responsável pela equipe de odontologia do Programa Saúde na Escola, Fabiana Nardi, conduziu a ação dando orientações e mostrando na prática como a rotina da higiene bucal deve ser realizada.

Para as crianças, a ação contou com vídeos educativos, histórias lúdicas e brincadeiras interativas, que mostraram a importância da higiene bucal. Já os jovens e adultos puderam entender sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos, Narguilé (tipo de cachimbo para o fumo de essências, de tabaco e de outras substâncias), aparelhos ortodônticos falsificados, piercing lingual e o uso de drogas em geral.

A diretora técnica do Serviço Social da Cabs, Kely Cristina Apolinário de Almeida, destaca que a promoção e o cuidado com a saúde ampliam o trabalho multidisciplinar e em rede, buscando, sobretudo, a participação da comunidade de forma prática.

“Além do fortalecimento dos vínculos e parcerias entre os equipamentos no que se refere à saúde, essa ação é uma estratégia social. Permite maior participação da comunidade ao estimular hábitos e comportamentos que realmente favoreçam o autocuidado, a recuperação e a manutenção da saúde bucal. Além da prevenção de doenças”, explica a assistente social.