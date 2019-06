Crime chocante: homem atira na cabeça de bebê após levar fora da mãe da criança nos EUA

Um crime ocorrido nos Estados Unidos no domingo (23) chocou o mundo. Um homem de 23 anos atirou na cabeça de um bebê de dez meses após levar um fora da mãe da criança em uma festa de aniversário. A atrocidade aconteceu em Fresno, nos EUA. O criminoso, Marcos Antonio Echartea, de 23 anos, está preso e não apresenta remorso, segundo a polícia local.

A criança, uma menina chamada Fayth Percy, passou por cirurgia e está internada em estado crítico.

A mãe, Deziree Menagh, 18, encontrou Marcos em uma fesya na vizinhança. Ela já havia trocado mensagens com ele pela internet, dias antes. O homem a assediou na festa e ela o rejeitou e procurou ficar perto de amigos.

Marcos foi atrás dela e tentou obrigá-la a sentar em seu colo. A mulher resistiu e pediu a um amigo para levá-la embora. Eles foram de carro, mesmo com a casa dela próxima ao local da festa.

Quando o motorista estava estacionando, eles encontraram Marcos Echartea caminhando rapidamente em direção ao veículo. De repente, o criminoso sacou uma arma e começou a atirar. Um dos tiros acertou a cabeça do bebê, que estava no colo da mãe. A polícia local declarou que janela estava com o vidro fechado, o que desacelerou a trajetória da bala.

Depois de atirar, o criminoso voltou para a festa. Ele acabou preso logo depois por tentativa de homicídio.

“Quando nossos detetives o levaram para o centro da cidade, ele não tinha remorso. Ele tinha acabado de atingir um bebê de 10 meses e nem parecia se importar ou não tinha processado”, disse Jerry Dyer, chefe da Polícia de Fresno.

Marcos Antonio Echartea já tem passagens pela polícia por acusações de agressão, abuso infantil, tentativa de homicídio. Em maio, ele teria atirado diversas vezes na casa do atual namorado de sua ex.