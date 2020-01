Criminoso é baleado pela PM em Osasco após ameaça de estupro e fuga em carro roubado

Um criminoso foi baleado e outro preso após ameaçarem uma mulher de estupro e tentarem fugir em um carro roubado no Jardim Piratininga, em Osasco, na noite desta quinta-feira (16).

A dupla teria abordado uma mulher e a ameaçado com uma faca, no Jardim Mutinga. Ela conseguiu fugir. Os criminosos seguiram de carro. Testemunhas anotaram a placa do veículo e acionaram a polícia.

Os policiais militares localizaram os suspeitos no Jardim Piratininga e deram voz de prisão. Eles tentaram fugir e foi iniciada perseguição, até que os bandidos bateram o carro, que era roubado, em um muro, na avenida Getúlio Vargas, perto da Policlínica.

Os dois saíram do carro e tentaram fugir. Um foi dominado pelos policiais e o outro partiu para o ataque com uma faca e depois tentou correr, até que foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o criminoso é baleado (alerta: cenas fortes):