Criminoso foragido no Ceará é preso vendendo drogas em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão abordaram um homem suspeito de vender drogas na região de Presidente Altino, em Osasco, e, ao puxarem a ficha do suspeito, descobriram que havia mandado de prisão contra ele por furto no estado do Ceará.

A ocorrência foi na noite de segunda-feira (18), por volta das 19h20, na rua Erasmo Braga. Após suspeitarem e abordarem o homem, os policiais militares encontraram com ele drogas e dinheiro e, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, descobriram que tratava-se de um foragido da Justiça.

A ocorrência foi registrada no 8º DP de Osasco.

