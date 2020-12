Criminosos alteravam data de vencimento de cerveja e álcool em gel para manter produtos à venda em Jandira

Quatro indivíduos foram detidos pela Polícia Militar, nesta terça-feira (29), por adulterar datas de vencimento de cervejas, sucos, refrigerantes e álcool gel em Jandira.

Equipes da 4ª Cia do 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, foram acionadas via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), para atender uma ocorrência de possível fraude realizada em produtos do gênero alimentício.

Ao chegarem no galpão informado, se depararam com quatro indivíduos e um menor de idade. No local, os policiais localizaram vários paletes com cervejas, sucos, refrigerantes e álcool em gel todos com as datas de validade vencidas.

Em outra área do galpão, foram encontradas latas de solventes utilizados para remover as datas de validade dos produtos vencidos e várias latas de cervejas sem as datas de validade. Também foram localizados dois equipamentos e alguns frascos contendo tintas para refazer as datas.

Os produtos apreendidos foram encaminhados ao Distrito Policial de Jandira onde o caso foi registrado. Os indivíduos detidos permaneceram à disposição da Justiça.

