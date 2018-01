Criminosos atiram em bares de Carapicuíba e matam duas pessoas

Na madrugada desta quinta-feira (11), criminosos passaram na frente de um bar, na região de Carapicuíba, e atiraram contra um grupo cidadãos que estavam no local.

Quatro pessoas foram baleadas: dois homens, uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 13. Os homens e a menina foram socorridos e levados para hospitais da região, já a adolescente de 17 anos morreu no local com um tiro no pescoço.

Enquanto a polícia estava socorrendo esta ocorrência, recebeu outro chamado, há cerca de 3 quilômetros do primeiro ataque, onde um homem também foi atacado na frente de um bar. Quando chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

Segundo a reportagem do SBT, a polícia está investigando para saber se os dois casos possuem algum tipo de ligação. O caso já foi registrado na delegacia de Osasco.