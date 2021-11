Criminosos tentam enviar cocaína e maconha dentro de chuteira ao CDP de Osasco

Criminosos usam as mais diversas artimanhas para tentar enviar droga para dentro dos presídios. No CDP de Osasco, nos últimos dias, foram apreendidas drogas no forro das roupas íntimas de uma mulher e até sob a palmilha de um par de chuteiras de futebol.

publicidade

No sábado (6), durante passagem de uma visitante pelo escâner corporal agentes de segurança do CDP de Osasco viram uma imagem considerada fora do padrão na vestimenta da mulher. Em sala reservada, foi encontrada no forro de sua peça de roupa intima uma folha de papel de cor amarela com tamanho de 7,5 cm x 6 cm com suposta droga sintética K4 e nove folhas de papel com anotações.

Nesta segunda-feira (8) os servidores do CDP I de Osasco também apreenderam ilícito em correspondência enviada pela companheira de um dos detentos da unidade. Toda encomenda passa pelo procedimento de vistoria via raio-X, realizado pelos agentes da unidade.

publicidade

Na presença do recluso, a encomenda foi aberta. Escondido abaixo da palmilha de um par de chuteira de futebol de salão foram encontrados 49 invólucros de substância esverdeada, análoga à maconha, pesando aproximadamente 19 gramas e outros 17 invólucros de um pó branco, semelhante à cocaína, pesando aproximadamente sete gramas.

Os ilícitos apreendidos foram encaminhados à presença das Autoridades Policiais do 2º e do 5º Distritos Policiais de Osasco/SP para a elaboração de Boletins de Ocorrências.