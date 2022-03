Cris Arcangeli vai ministrar palestra em Cotia

A empresária Cris Arcangeli, empreendedora, investidora, palestrante, apresentadora e escritora vai estar em Cotia no dia 30 de março para uma palestra especial dentro do programa “Avança Cotia”. A iniciativa tem como objetivo oportunizar capacitação, informação e prospecção de negócios para a cadeia produtiva e empreendedora da cidade.

A palestra será gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no site https://bit.ly/3CSFw4a, até o dia 25/03.

Todos que tiverem as inscrições confirmadas terão que retirar a credencial nos dias 28 e 29, na Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, que fica na avenida Benedito Isaac Pires, 35, 2ª andar, Parque Dom Henrique.

Arcangeli vai falar um pouco de sua trajetória, já que ela é fundadora de cinco empresas inovadoras: Phytoervas, Phyta, PH – Arcangeli, Eh e hoje é CEO na Beauty’In e sócia do Fundo de Venture Capital Phenix e ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing e, ao longo de sua carreira, acumulou 24 prêmios, entre eles: Personalidade do ano pelo Governo do Estado de São Paulo, Mulher Mais Influente do País, Prix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires e prêmio das empresas mais inovadoras no Brasil.

Serviço

“Avança Cotia” – Palestra com Cris Arcangeli /

Dia 30 de março (quarta-feira), às 19h //

Local: Colégio Desafio – Rua Esmeralda, 200 – Jardim Nomura //

Inscrições abertas / Link de inscrição: https://bit.ly/3CSFw4a