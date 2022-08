Cristã, Simone revela que não seguirá carreira gospel e se emociona ao falar de Simaria

Simone Mendes abriu o coração aos fãs e seguidores neste domingo (21) sobre o futuro de sua carreira após o fim da dupla com a irmã Simaria. Cristã, a cantora disse que está animada para iniciar seu projeto solo, mas que não será no gospel.

“Ainda não vou seguir no gospel, ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas preciso obedecer o tempo de Deus”, declarou a coleguinha. “Eu permaneço cantando o estilo de som que eu amo, que cresci ouvindo, que deu tudo na minha vida, que é o sertanejo”, completou.

A artista, que mora em Alphaville, reduto de famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba, disse que continuará com o mesmo empresário com quem trabalha há 18 anos e com os mesmos músicos. “Irei continuar porque a sofrência aqui é garantida, esse som me move. Eu amo ver todo mundo cantar e se apaixonar e se divertir”, falou.

Os rumores de que a artista poderia migrar para o gospel não são recentes. As razões mencionadas principalmente por fãs são porque Simone é cristã há mais de 20 anos e já chegou a regravar duas músicas com o cantor gospel Davi Sacer: “Deus de Promessas”, com videoclipe que tem mais de 323 milhões de visualizações no YouTube, e “Sobre as Águas”, com quase 800 mil visualizações.

Apesar de manter o estilo e a banda, Simone revelou que pretende dar uma roupagem nova nesta fase. “Quero mudar um pouquinho o ‘visu’, não sei se mudar o cabelo, mas vou iniciar uma nova dieta para ficar com a saúde e energia lá em cima pra gente cumprir agenda em todo o Brasil…” contou.

“Vamos ensaiar, preparar um show muito fera pra vocês. Estou com uma vontade de ‘jogar duro’, vocês não estão entendendo. Uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida”, pontuou Simone.

A coleguinha aproveitou o momento para agradecer aos fãs pelo carinho que tem recebido. “Me sinto muito amada e muito especial. Deus abençoe a cada um que torce e aqueles que não torcem, desejo o bem”, finalizou.

Sobre Simaria: “Ela é meu sol, minha luz”

Simone também falou sobre Simaria e disse que está feliz porque a irmã está feliz com o fim da dupla sertaneja. “Ela quer esse tempo para cuidar dos filhos dela, que são as coisas mais importantes da nossa vida”, declarou. “Ela é meu sol, minha luz, minha anja. Eu a amo. Muito tempo, né? trinta anos de história”, finalizou a artista, com os olhos marejados.

Esta é a segunda vez que Simone cita a irmã desde o anúncio do fim da dupla sertaneja. Na noite de quinta-feira (18), a coleguinha postou uma foto das duas nos Stories e escreveu: “Minha luz, meu sol. Obrigada por tudo”.