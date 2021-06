Cruel Summer: nova série da Amazon Prime Video ganha primeiro trailer; assista

A Amazon Prime Video anunciou a produção de uma nova série original: Cruel Summer, que tem estreia prevista para o dia 6 de agosto. A plataforma de streaming divulgou o primeiro trailer da trama.

publicidade

Cruel Summer mostra o verão de 1993 em uma pequena cidade do Texas, que foi marcado pelo desaparecimento da garota mais popular do colégio, Kate Wallis. E Jeanette, até então uma jovem excluída, assume o posto de nova popular do Ensino Médio. Mas tudo sai do controle e a vida de Jeanette se cruza com o misterioso desaparecimento de Kate.

publicidade

POLÊMICA// Esposa de Ferrugem sobre traições do marido: “Já perdoei e perdoaria”