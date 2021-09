Cuidado com a multa: Itapevi tem novos radares em funcionamento a partir desta segunda (20)

Começam a funcionar nesta segunda-feira (20), em Itapevi, novos radares e lombadas eletrônicas. Os equipamentos foram instalados em cinco pontos estratégicos do município, a pedido da população, para coibir o excesso de velocidade.

Duas lombadas eletrônicas, com limite de velocidade a 40 km, foram instaladas na avenida Yasmim Aparecida Pacheco Godoy (novo acesso da Cohab) e na avenida Rubens Caramez, em frente à escola estadual Marechal Rondon.

Já os radares de velocidade e avanço de sinal vermelho, com limite de velocidade a 50 km, foram implantados na avenida Ferez Nacif Chaluppe, na altura do Terminal Rodoviário; no Corredor Oeste (sentido Jandira) e na avenida José Michelotti, próximo ao Resolve Fácil.

Além dos equipamentos instalados em Itapevi, as vias receberam sinalização com placas de regulamentação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que indicam a velocidade permitida, e pintura de solo para orientar a existência dos radares e lombadas eletrônicas.

