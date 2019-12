Cuidados na contratação de ônibus fretado nas férias

É comum o aumento da procura de ônibus fretado no período de férias escolares. Com base nisso, a Artesp (Agência Reguladora de Transporte de São Paulo) recomenda alguns cuidados para que as viagens de ônibus sejam realizadas com segurança e conforto.

A principal recomendação é viajar somente com empresas devidamente autorizadas para a prestação do serviço. No caso das viagens intermunicipais, as informações sobre a situação da empresa e a vistoria do veículo estão disponíveis no site da Artesp. A utilização do transporte irregular traz riscos para os passageiros, já que os veículos não passam pelas vistorias técnicas exigidas pela Artesp, além de não haver a garantia de que o motorista está devidamente habilitado para a prestação do serviço.

Para combater o transporte irregular, a Artesp realiza fiscalizações nas rodovias estaduais. Em 2019, até outubro, 6.861 veículos foram fiscalizados e 451 deles foram retidos por realizarem transporte clandestino.

Consulta

Se a viagem de férias ou a trabalho for pelo serviço de fretamento intermunicipal dentro do Estado de São Paulo, basta saber o CNPJ da empresa e/ou placa do ônibus para fazer a checagem no site.

A consulta também pode ser feita junto à Ouvidoria da Artesp, no telefone 0800 727 83 77. Esse simples procedimento evita eventuais transtornos e oferece maior garantia de segurança para as viagens.

As empresas legalizadas também devem afixar nos veículos o logotipo da Artesp e o parabrisas deve exibir a letra “F” de fretamento. Quando o transportador irregular é flagrado, o veículo é retirado de circulação e os passageiros são realocados em um ônibus devidamente regulamentado.

Além dos riscos de viajar em veículos clandestinos, os passageiros também sofrem os transtornos do desembarque e espera por um novo veículo que irá levá-los de volta à origem da viagem. A atuação dos transportadores irregulares pode ser denunciada na Ouvidoria da Artesp, através do telefone ou pelo e-mail ouvidoria@artesp.sp.gov.br.

Segurança durante a viagem

Nas viagens rodoviárias, o passageiro deve manter-se sentado e com cinto de segurança. Também é importante não carregar objetos pontiagudos ou cortantes. As bagagens de mão devem ser acomodadas no porta-embrulhos e as maiores, no bagageiro.