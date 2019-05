Cursinho comunitário oferece aulas de Matemática e Yoga em Carapicuíba

O Cursinho Comunitário Prestes Vestibulares está com as inscrições abertas para cursos livres de Matemática e Yoga em Carapicuíba. Os interessados em participar do curso de Matemática têm até o dia 23 para realizar a inscrição. Já para o curso de Yoga, as inscrições podem ser feitas até o dia 26.

O curso de matemática começa no dia 25 (sábado), tem duração de 6 meses e é destinado a jovens e adultos que querem aprender os princípios básicos da disciplina ou relembrar conteúdos já estudados. As aulas práticas e teóricas com aproximadamente 2 horas de duração acontecerão aos sábados as 13h.

Além de fazer a inscrição, os interessados precisam pagar R$ 20 de matrícula e a mensalidade de R$ 10. Estudantes de qualquer cursinho em Carapicuíba pagam apenas o valor da matrícula.

As aulas de Yoga também têm duração de aproximadamente 2h e acontecerão aos domingos, às 10h. Os participantes terão acesso a conteúdo prático e teórico de nível básico de Yoga Clássico que ensina disciplina, autocontrole, postura, controle da respiração, recolhimento dos sentidos, concentração, meditação e êxtase.

Nesta modalidade, o público em geral precisa pagar a mensalidade de R$ 20. Já os estudantes de qualquer cursinho no município, contam com 50% de desconto no valor da mensalidade. As aulas têm início em 26 de maio (domingo).

As inscrições precisam ser feitas presencialmente no Prestes Vestibulares, localizado na Av. Brasil, 292, Cohab, em Carapicuíba (próximo à estação Carapicuíba da CPTM).

Prestes Vestibulares

Há 20 anos, a Cursinho Comunitário Prestes Vestibulares, organização sem fins lucrativos, atua no ensino pré-vestibular em Carapicuíba para os munícipes. Neste ano, além dos cursos livres, a entidade passou a oferecer oficinas, aulas abertas, entre outras atividades de educação e cultura abertas para a comunidade.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou na página da Prestes Vestibulares no Facebook.