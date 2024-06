Curso gratuito de Libras está com inscrições abertas em Osasco

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), do segundo semestre de 2024, oferecido pela Secretaria de Assistência Social de Osasco.

A iniciativa “Libras para Todos” é oferecida a moradores de Osasco, que tenham mais de 14 anos, deficientes auditivos, ouvintes, profissionais de diversas áreas e o público em geral.

As aulas estão previstas para terem início no dia 5 de agosto, uma vez por semana, no horário e na unidade escolhidos no momento da inscrição, e se encerram em dezembro. O aluno que finalizar o curso receberá um certificado de 80 horas.

Saiba como se inscrever no curso gratuito de Libras de Osasco:

As inscrições podem ser realizadas presencialmente em uma das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) – confira o endereço abaixo – ou na Secretaria de Assistência Social, situada na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista.

Abaixo, o endereço das unidades dos CRASs:

– CRAS 1º de Maio – Rua Nelson Mandela, s/n – Jardim Primeiro de Maio

– CRAS Km 18 – Rua Vitório Tafarello, 578 – Km 18

– CRAS Padroeira – Avenida Padroeira, s/n – Jardim Padroeira

– CRAS Santo Antônio – R. Marte, 50 – Jd. Santo Antônio

– CRAS Veloso – Avenida Sarah Veloso, 299 – Jardim Veloso

– CRAS Rochdale – Rua Águas de Lindóia, 425 – Jardim Rochdale

– CRAS Piratininga – Rua Martin Afonso, 244 – Jardim Piratininga

– CRAS Bonança – Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Jardim Bonança

– CRAS Munhoz – Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Jardim Munhoz Júnior

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Vila Yara – Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara

Também é possível se inscrever por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.