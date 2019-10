Curso gratuito de logística para mulheres tem inscrições abertas em Barueri

Capacitação do público feminino para o mercado de trabalho também é uma das frentes da Secretaria da Mulher de Barueri. Estão abertas, até o dia 14 de outubro, segunda-feira, as inscrições para o curso gratuito de Introdução à Logística para Mulheres. As vagas são limitadas.

O curso de Introdução à Logística para Mulheres funcionará em parceria com o Grupo Universidade Brasil e acontecerá aos sábados, nos dias 19 e 26 de outubro e 9 e 30 de novembro, das 8h às 12h.

Os encontros abordarão temas sobre Gestão de Pessoas, Modais, Recursos Humanos, Ética e Responsabilidades e Controle de Estoques (Paletização e Curva ABC).

As interessadas precisam fazer a inscrição pessoalmente na Secretaria da Mulher, que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto, de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar cópia do RG, do CPF e comprovante de residência.

