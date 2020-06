Curso online gratuito de Técnicas de Vendas abre inscrições em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco, promove cursos online gratuitos de capacitação profissional durante o período da pandemia de Covid-19. Nesta semana, o curso de Técnicas de Vendas passou a integrar a lista e está com as inscrições abertas.

Para participar do curso, o interessado precisa preencher o formulário disponível neste link. Após o cadastro, basta acessar o conteúdo disponível na plataforma do Google Drive.

A plataforma conta ainda com cursos de Empreendedorismo, Auxiliar de Logística e Atendimento ao Cliente para que as pessoas possam se capacitar e atualizar o currículo durante a quarentena.

Os interessados podem fazer todos os cursos gratuitamente, mas para cada novo curso escolhido é necessário preencher novamente o formulário de cadastro para receber o certificado de conclusão.

Como fazer os cursos online gratuitos

Após realizar o preenchimento do formulário, basta abrir a pasta do curso no Google Drive e fazer o download do conteúdo, que está em PowerPoint. Para ouvir o áudio é preciso deixar a tela cheia e ativar o som.

Após acompanhar o material e realizar a atividade de fixação de conteúdo, é necessário enviá-la para o email cursosead.setre@gmail.com. Os professores irão avaliar o desempenho do participante e emitir o certificado.

Todas as segundas-feiras, a partir das 9h, é disponibilizado no drive um curso diferente. Segundo a Setre de Osasco, mais de 300 pessoas já acessaram os cursos e já estão recebendo seus certificados.

Para mais informações, entre em contato por meio do telefone (11) 2164-9816.