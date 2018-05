Curso superior de design de mídias digitais é novidade na Fatec Barueri

A grande novidade do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2018 é o curso superior tecnológico de design de mídias digitais, que será oferecido na Fatec Barueri.

A nova graduação foi elaborada em parceria com a Tata Consultancy Services (TCS), multinacional do setor de tecnologia da informação, que atua em mais de 40 países. As inscrições para o processo seletivo vão até 8 de junho – são 40 vagas no período da noite.

“O curso foi desenhado para formar um profissional cujo perfil é praticamente inédito no mercado, por isso a colaboração de especialistas da empresa foi muito importante”, explica o coordenador de projetos da Unidade de Ensino Superior e de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza, César Fernandes. “É um tecnólogo que vai ter conhecimento total do processo de criação e administração de mídias digitais.”

As disciplinas estudadas durante os três anos de graduação abrangem áreas como marketing, plano de negócios, design, programação, desenvolvimento de sistemas, produção de conteúdo e design, entre outras áreas.

“Quando determinada empresa monta uma estrutura de mídia digital, para vendas, publicidade ou relacionamento com o cliente, necessita de uma equipe grande, formada por profissionais de áreas como jornalismo, publicidade, administração, design e tecnologia da informação”, diz o coordenador do curso, Jadir Mendonça Júnior.

“São pessoas com formações distintas, que trabalham em universos e linguagens diferentes. A comunicação nem sempre é eficiente o bastante para atingir os objetivos do projeto. Nossa proposta é formar o tecnólogo que tenha a visão do todo, que entenda as várias etapas do desenvolvimento e possa analisar conteúdo e resultados”, completa Mendonça.

Mercado promissor

As novas plataformas de conteúdo, principalmente computadores e celulares, se tornaram parte do cotidiano da população, possibilitando acesso ininterrupto à informação 24 horas por dia. Tal fenômeno faz com que o marketing digital cresça e se diversifique a cada ano, ganhando espaço em detrimento da publicidade tradicional, de acordo com especialistas na área.

Por isso, o mercado para o tecnólogo em Design de Mídias Digitais não se restringe ao atendimento das demandas locais ou regionais. Além das empresas de tecnologia da informação localizadas na região metropolitana, o profissional poderá atuar em agências de publicidade, nos setores de indústria, comércio e serviços, empresas de marketing, portais de informação, produtoras de conteúdo, provedores de acesso, organizações não-governamentais e instituições públicas, entre outros.

“Os estudantes de hoje serão os profissionais da era business 4.0 e precisam estar prontos para vivenciar o digital em todas as áreas de atuação. Conceitos como automação, analytics, big data, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial já são uma realidade e, por isso, a TCS se preocupa em investir no talento local para capacitar a mão de obra especializada do futuro”, explica Tushar Parikh, presidente da TCS Brasil.

Inscreva-se no vestibular, conheça o perfil deste e dos demais cursos oferecidos nas Fatecs no site do Centro Paula Souza.