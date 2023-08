Cursos de qualificação gratuitos em Osasco estão com inscrições abertas

O Centro de Qualificação da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, e o Portal do Trabalhador estão com inscrições abertas para os cursos presenciais, gratuitos e com certificado na Unidade Centro (Rua Minas Bogasian, 291, Centro).

publicidade

Os cursos são destinados a maiores de 16 anos.

Veja os cursos e as datas em que eles serão ministrados:

publicidade

Auxiliar Administrativo (7 a 11/8);

Auxiliar de Logística (14 a 18/8);

Oficina de orientação profissional (22/8).

Para se inscrever, é preciso comparecer ao centro levando documentos pessoais e comprovante de endereço. Informações sobre horários podem ser obtidas pelo telefone (11) 3683-6689.

O Centro de Qualificação também oferece cursos EAD (online, em parceria com a Fatec Osasco), que também estão com inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever no site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br.

publicidade

Os cursos disponíveis são:

7/8 – Auxiliar de logística, técnicas de vendas, atendimento ao cliente e auxiliar administrativo;

publicidade

10/8 – básico de informática;

14/8 – portaria, empreendedorismo, sistema de gestão de qualidade;

21/8 – técnicas de liderança, gestão de processos e finanças pessoais.