Cursos gratuitos de auxiliar de logística e auxiliar administrativo em Osasco

O Portal do Trabalhador de Osasco, unidade da zona Norte, está com inscrições abertas para dois cursos de qualificação profissional gratuitos: auxiliar de logística e auxiliar administrativo. As vagas são limitadas.

Os interessados devem ter 16 anos ou mais e comparecer com os documentos pessoais ao Centro de Qualificação da zona Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – 2º andar), das 8h às 17h.

As aulas começam no dia 6 de fevereiro e vão até o dia 10, ministradas presencialmente sempre das 8h30 às 12h.

Mais informações podem ser obtidas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook.