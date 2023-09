Cursos gratuitos de informática básica e marketing em Barueri

Começam nesta segunda-feira (18) as inscrições em dois cursos gratuitos oferecidos em Barueri pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads): “Conceitos Básicos de Informática” e “Planejamento em Divulgação e Marketing”.

As aulas estão previstas para começarem no dia 3 de outubro. O primeiro tem carga horária de 48 horas, ministrado no período da manhã, das 9h às 12h. O segundo será oferecido no período da tarde, das 13h às 16h, e a carga horária será de 54 horas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro ou até durarem as vagas diretamente na sede da Sads (avenida 26 de Março, 1.159 – Jardim São Pedro, Barueri), das 8h às 16h30.

Para participar é necessário ter 18 anos ou mais, ser morador de Barueri e comparecer para a inscrição portando RG, CPF e comprovante de endereço. Mais informações pelo telefone (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244.