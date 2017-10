Cursos gratuitos de padeiro, cabeleireiro e maquiador em Osasco devem começar em janeiro

Na quinta-feira, 28, a primeira-dama de Osasco e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Aline Lins, acompanhada de Isabel Garcia Peres, técnica do governo do estado, fez uma visita técnica ao prédio onde funcionarão a Padaria Artesanal e a Escola de Beleza, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP).

Os dois equipamentos públicos e de cunho social serão instalados no prédio onde funcionava o antigo Espaço Criar, ao lado do Restaurante Servidor, na Avenida Deputado Emílio Carlos, 113, bem próximo também do Paço Municipal. Trata-se de um espaço amplo com várias salas, suficientes para acomodar todos os equipamentos do polo da Padaria Artesanal e da Escola de Beleza.

As aulas ter ter início em janeiro de 2018. E em março, a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin fará uma visita ao local. Segundo Aline Lins, tudo está sob controle e as adequações e reformas do prédio serão concluídas até dezembro. “Trata-se de uma parceria muito importante com o governo do Estado e estamos dando toda a atenção necessária para as obras de reforma das novas instalações. A localização na região central da cidade é também muito importante, pois isso beneficiará tanto os munícipes da zona Sul, como da zona Norte de Osasco”, disse Aline Lins.

Com professores capacitados pelo Fundo Social do Estado, os futuros alunos serão qualificados a produzir dez tipos de pães, na Padaria Artesanal, como também serão formados como maquiadores e assistentes de cabeleireiro pela Escola de Beleza. Conforme informou Isabel Peres, responsável pela região da Grande São Paulo, o convênio tem duração de um ano e, após esse período, todos os equipamentos serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

“Gostamos muito deste espaço escolhido pela Prefeitura de Osasco. Esta é a segunda vez que estamos aqui e ainda existem algumas correções para serem solucionadas. A dona Lu Alckmin tem muito carinho por esses equipamentos que visam melhorar a condição de vida das pessoas e, com certeza, ela também vai gostar muito dessas instalações em Osasco”, disse Isabel Peres.