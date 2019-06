Cursos gratuitos de Youtuber e outros de tecnologia têm vagas abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE) oferece mais de 23 mil vagas em todo estado para os cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Novotec Expresso em 16 modalidades presenciais. Podem participar alunos do Ensino Médio da rede estadual.

São mais de 6 mil vagas nos cursos gratuitos para região Metropolitana. Entre as opções em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia estão cursos como Vídeo Maker / Youtuber, Gestão de Pequenos Negócios, Excel, Criação de Sites, Programação Básica para Android, Edição de Vídeos e Auxiliar de Logística (confira todas as opções na região abaixo).

O programa é realizado em parceria com o Centro Paula Souza e com a Secretaria Estadual da Educação.

Confira os cursos gratuitos oferecidos no Programa Novotec na região:

Publicidade

Osasco

· Vídeo Maker / Youtuber

Publicidade

· Gestão de Pequenos Negócios

· Desenvolvimento de Jogos Digitais

· Criação de Sites e Plataformas Digitais

· Excel Aplicado à Área Administrativa

Publicidade

· Técnicas de Vendas

· Programação Básica para Android

· Práticas de Gestão de Pessoas

· Montagem e Manutenção de Computadores

Publicidade

· Auxiliar de Logística

· Computação na Nuvem

· Auxiliar em organização de dados

· Segurança Cibernética Básica

Publicidade

Barueri

· Vídeo Maker / Youtuber

· Auxiliar de Logística

Carapicuíba

Publicidade

· Vídeo Maker / Youtuber

· Gestão de Pequenos Negócios

· Desenvolvimento de Jogos Digitais

· Criação de Sites e Plataformas Digitais

Publicidade

· Excel Aplicado à Área Administrativa

· Técnicas de Vendas

· Programação Básica para Android

· Práticas de Gestão de Pessoas

Publicidade

· Montagem e Manutenção de Computadores

· Auxiliar de Logística

· Computação na Nuvem

· Auxiliar em organização de dados

Publicidade

· Edição de Vídeos

· Segurança Cibernética Básica

Cotia

· Gestão de Pequenos Negócios

Publicidade

· Excel Aplicado à Área Administrativa

· Técnicas de Vendas

· Práticas de Gestão de Pessoas

· Montagem e Manutenção de Computadores

Inscrições para os cursos gratuitos:

Publicidade

As inscrições para os cursos gratuitos do Programa Novotec começam na segunda-feira, 03 de junho e se encerram no dia 16, através do site http://www.novotec.sp.gov.br. O início das aulas é dia 01 de agosto.

Podem participar alunos do Ensino Médio da Rede Estadual. O critério de seleção priorizará a igualdade de gênero nas turmas e estudantes matriculados em escolas que ficam a menos de 2km do local do curso, além da vulnerabilidade social.

No Novotec, os cursos são oferecidos de acordo com a alta demanda dos jovens por profissionalização mais rápida e do mercado de trabalho por mão de obra qualificada para as necessidades atuais. O Novotec Expresso terá 200 horas/aula em escolas estaduais, Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de 125 municípios paulistas.

Ensino à Distância – EAD

Após este período, serão oferecidas 3 mil vagas na modalidade de Ensino à Distância – EAD, do programa conhecida como Novotec Virtual. As vagas são para os cursos de Assistente de Planejamento e Assistente de Desenvolvimento de Sistemas, com 400 horas utilizando a estrutura de ensino à distância da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), com conteúdo do Centro Paula Souza (CPS).

Publicidade

As inscrições começarão no dia 24 de junho e se encerram no dia 07 de julho, através do site http://www.novotec.sp.gov.br. O início das aulas da modalidade virtual é dia 05 de agosto.

…..

Leia também:

Últimos dias de inscrições para concurso com 190 vagas na PM

Burger King tem 94 vagas de emprego em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia

Prêmio de R$ 1 milhão da Nota Paulista é entregue a moradora de Barueri