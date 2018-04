Cursos gratuitos em Osasco ensinam a fazer panetone, tortas, cookies e pão de mel

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco abrirá inscrições para mais turmas do Padaria Artesanal nesta quinta-feira, 19, e sexta, 20. Serão oferecidas 50 vagas, divididas nos cursos gratuitos de: panetone/colomba pascal, tortas, cookies e pão de mel, todos com certificados de conclusão.

Os interessados em fazer os cursos gratuitos da Padaria Artesanal deverão fazer a inscrição no Espaço Mãos do Futuro, na rua Deputado Emílio Carlos, s/nº, na Vila Campesina, próximo ao Restaurante do Servidor.

Para tanto, devem apresentar documentos pessoais e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço.

A data prevista para início das aulas é 8 de maio. As aulas serão ministradas no Espaço Mãos do Futuro. Mais informações podem ser obtidas no Fundo Social pelo telefone (11) 3652-9400.

Cursos gratuitos na Padaria Artesanal

Inscrição: dias 19 e 20/4, das 9h às 16h

Local: Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos, s/nº – Vila Campesina)

Documentos e cópias: RG, CPF e comprovante de endereço