Cursos nas Fatecs de Carapicuíba, Osasco e Barueri estão entre os 10 mais concorridos

As Fatecs de Carapicuíba, Osasco e Barueri têm cursos entre os 10 mais concorridos do vestibular, segundo balanço divulgado na manhã de hoje (26), pelo Centro Paula Souza.

O curso mais concorrido nas Fatecs da região é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no período noturno em Carapicuíba, com 19,78 candidatos por vaga. É o segundo colocando no ranking geral, atrás apenas da Fatec São Paulo, onde o mesmo curso tem 21,83 candidatos/vaga.

O curso de gestão financeira à noite na Fatec Osasco ocupa a sétima posição entre os dez mais concorridos, com 14,43 candidatos/vaga. Comércio exterior, também no período noturno, na Fatec Barueri fecha o top 10, com 13,33 candidatos/vaga.

O número de inscritos para o vestibular ultrapassa 67,2 mil. A prova será realizada no dia 8 de dezembro.

Os cursos mais concorridos no vestibular da Fatec: