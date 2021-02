Curto-circuito em UBS assusta vizinhos no Jardim Silveira, em Barueri

Por volta de 1h15 da madrugada desta segunda-feira (8), a fumaça vinda da Unidade Básica de Saúde (UBS) Benedicta Carlota, no Jardim Silveira, em Barueri, assustou vizinhos. De acordo com a Prefeitura, fumaça foi causada pelo derretimento da fiação e rapidamente controlada pelos Bombeiros.

Uma viatura da Guarda Municipal responsável por vigiar o local, adaptado para ser um polo de vacinação contra a Covid-19, notou um estouro seguido de fumaça e prontamente acionou os bombeiros, que entraram na unidade e controlaram a situação. Não houve feridos.

“Como a sala é pequena e estava bem fechada, provavelmente não tinha oxigênio para manter a chama e logo extinguiu”, explicou um dos bombeiros que prestaram socorro.

As vacinas armazenadas no local não foram prejudicadas, até porque o sistema de refrigeração específico conta com baterias. Funcionários da Secretaria de Saúde estão na unidade avisando as pessoas com vacina agendada na UBS hoje dirigirem-se ao polo no Centro de Eventos para a imunização.

“Importante salientar que não houve grandes estragos graças à rápida ação das forças de segurança e bombeiros, que irão realizar perícia no local nesta manhã”, afirma a Prefeitura de Barueri.