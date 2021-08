Daiso Japan inaugura novo espaço no SuperShopping Osasco

Maior rede de variedades japonesas no Brasil, a Daiso Japan inaugurou novo espaço no SuperShopping Osasco. A unidade fica no primeiro piso, ao lado da Fast Shop.

A rede oferece milhares de itens de papelaria, cozinha, organização, limpeza e decoração, entre outros, a preços acessíveis. A marca tem como proposta ofertar produtos criativos, versáteis e inovadores, aproximando o público a cultura japonesa de uma forma divertida, prática e colorida.

Além do SuperShopping Osasco, a Daiso Japan tem lojas na região no Shopping Granja Vianna, em Cotia, e no Parque Shopping Barueri. São 44 lojas da rede pelo país, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal.

