Damares critica Fábio Porchat por dizer que “filho atrapalha” e quer que ele peça desculpas

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, usou a sua conta no Instagram, no domingo (11), para detonar uma declaração do humorista Fábio Porchat sobre o motivo de não querer ter filhos e cobrou um pedido de desculpas.

Damares criticou a opinião do ator, que revelou, em entrevista ao “O Globo”, ter medo de prejudicar o seu casamento de três anos com a produtora Nataly Mega. “É um inferno ter filhos! Quando a gente começou a namorar, ela me disse que se não quisesse ter filhos, ela nem iria começar. Hoje, ela também não pensa”, disse Porchat.

“Somos muito companheiros. Não tivemos uma briga na quarentena. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz, a gente compra as maluquices um do outro… E filho atrapalha”, continuou o humorista.

A ministra não gostou da declaração de Porchat e publicou um texto direcionado a ele, em que condena as afirmações e o chama para uma “reflexão”. “Filho não é inferno e sim benção! Gostaria muito que ele refletisse sobre a gravidade de sua frase. Em um país que temos tantos assassinatos de crianças e adolescentes, em um país que crianças são vítimas das mais terríveis formas de violência, na grande maioria praticada por pais e familiares, um ator tão popular declarar [isso] pode contribuir para mais ódio contra as crianças e incitar os pais covardes e doentes a acreditarem que de fato filho é uma maldição e um peso”, escreveu.

Ainda na publicação, Damares diz que não o acompanhava e que buscou saber mais sobre ele antes de expor o seu comentário. Segundo a ministra, mesmo ao descobrir que Porchat não apoia o governo Bolsonaro, sua crítica às declarações do humorista não está ligada às questões políticas.

“O humorista ainda tem a oportunidade de vir a público, pedir desculpas e dizer tão somente que não quer ter filhos pois quer focar na carreira e que ele e sua esposa querem viver sozinhos o amor que os unem, sem falar algo tão terrível contra filhos”, finalizou a ministra.