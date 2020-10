Daniel Alves coloca carro de luxo à venda na internet: “estilo é pra poucos”

O jogador Daniel Alves, meia do São Paulo, anunciou nesta terça feria (20), a venda de seu carro de luxo, um Mini Cooper Countryman estilizado. Ele pede R$ 180 mil no veículo que foi colocado à venda no site do Mercado Livre.

“Não é todo dia que a gente vende um carro, ainda mais um assim cheio de estilo. Mas eu botei pra vender, quer comprar?! Estilo é pra poucos, mas felizmente você pode comprar”, escreveu o atleta em uma publicação no Instagram.

Daniel Alves mostrou detalhes do veículo de luxo, que tem dois dos quatro bancos de couro autografados por ele. A lataria do Mini Cooper é toda adesivada com arabescos douradas que contornam a cor azul real do carro.

O jogador afirmou que a venda do veículo será em prol de uma causa nobre: todo o dinheiro será destinado à ONG Gerando Falcões, que trabalha com projetos esportivos em diversas periferias espalhadas pelo Brasil.

O estilo do veículo luxuoso dividiu opiniões e rendeu uma série de comentários de fãs e seguidores de Daniel Alves. “A jaqueta vem junto? Precisa ficar no estilo, né?”, disse um internauta. “Que carro feio!”, comentou outro, sem rodeios.

“Troca em um celta?”, brincou outro internauta. “Bora trocar por uma kombi?”, disse outro. A brincadeira também veio em forma de ironia por torcedores do atual time o jogador. “Aceita troca? Te ensino a bater falta”, comentou um torcedor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dani Alves (@danialves) em 20 de Out, 2020 às 6:16 PDT

