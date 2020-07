Daniela Albuquerque posa glamourosa ao som de música francesa em sua mansão em Alphaville

Daniela Albuquerque encantou seus seguidores no Instagram ao posar de biquíni ao lado da piscina e no jardim de sua mansão, que tem quase 18 mil metros quadrados, em Alphaville.

A apresentadora, que é casada com o empresário Amilcare Dallevo, sócio da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, e mãe de duas meninas, Alice e Antonella, exibiu seu charme ao som de música francesa em um vídeo publicado na segunda-feira (27). Daniela acaba de completar 38 anos e mostrou que está em forma mesmo durante a quarentena.

Seu aniversário foi celebrado na quarta-feira (22), em uma festa intimista realizada no jardim de sua luxuosa mansão. A comemoração contou com a presença do marido, das filhas e de sua mãe, mas a apresentadora fez uma live para cantar parabéns junto com seus fãs.

A propriedade de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo em Alphaville é considerada a maior mansão do Brasil. Só o quarto do casal tem mais de 1.200 mil metros quadrados e conta com uma piscina privativa. No imóvel, há hangar para quatro helicópteros, um heliponto, estacionamento subterrâneo com capacidade para 50 carros, além de um aquário de oito metros de cumprimento, cinema e spa.