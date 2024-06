Danilo Gentili traz seu novo “Show Solo” a Osasco neste domingo

O comediante Danilo Gentili apresenta seu novo “Show Solo” neste domingo (16), às 19h, no Teatro Aspro.

publicidade

Um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil, Danilo Gentili foi membro do “Clube da Comédia” e criou o “Comédia ao Vivo”. Na televisão, ganhou projeção nacional como repórter do humorístico “CQC” e com seu talk show “Agora É Tarde”, migrando em 2014 para o SBT, onde bate recordes de audiência até hoje com “The Noite”.

No ano passado, Gentili retornou aos palcos com seu novo espetáculo solo e o show promete contar histórias hilariantes de como ele lidou com a pandemia, fatos divertidos nos bastidores da TV e, claro, como mantém seu advogado ocupado a cada novo processo.

publicidade

Os ingressos para o “Show Solo” de Danilo Gentili já estão à venda no site da Bilheteria Express. O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, nos Remédios, em Osasco.