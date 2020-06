Datena critica “trairagem” de Trump com Bolsonaro e rebate Olavo de Carvalho: “covarde é ele”

O apresentador José Luiz Datena, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter apontado o Brasil como mau exemplo no combate à covid-19. “Tomara que perca a eleição”, afirmou Datena no “Brasil Urgente” desta segunda-feira (8), na Band. “É um trairão. Diz que é amigo do Bolsonaro e vem com trairagem”.

Na sexta-feira (5), Trump declarou que, se os Estados Unidos tivessem adotado medidas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia, haveria até dois milhões de mortes.

Datena emendou as críticas a Trump com um ataque a Olavo de Carvalho. Considerado mentor intelectual do presidente, o filosofo disparou uma série de críticas a Bolsonaro em vídeo no fim de semana, o chamou de “covarde” e ameaçou “derrubar essa m*** desse governo”.

“O Bolsonaro tem cada amigo hein… Por que que o Bolsonaro não dá um cacete nesse Olavo aí? Quem que é esse Olavo aí? Covarde é ele que fica lá nos Estados Unidos falando bobagem”, declarou Datena.