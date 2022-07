Datena desiste de pré-candidatura ao Senado: “Pensei bem e resolvi seguir o meu caminho”

O apresentador do Brasil Urgente, da Bandeirantes, José Luiz Datena (PSC), anunciou ao vivo em seu programa que desistiu de sua pré-candidatura ao Senado. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o presidente, Jair Bolsonaro (PL) disse a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada ter sacramentado a candidatura do apresentador. “Eu estou com o Datena lá, fechei com o Datena”, disse.

Em seu pronunciamento, Datena enviou uma ‘palavra de carinho’ ao presidente, confirmou que havia mesmo um acordo, mas que fora ele mesmo que desistiu. “Foi isso mesmo que foi acordado, mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho”.

Segundo Datena, dois fatores pesaram em sua escolha: se manter ao lado de seus telespectadores, que ele chama de ‘aliados preferenciais’, e a hostilidade por parte dos ‘grupos radicais’ que não o queriam como o candidato da coligação do presidente.

“Sigo com a minha bandeira e os meus princípios, sempre em defesa da democracia e da constituição brasileira”, finalizou.

Não é a primeira vez que Datena é cotado para participar de alguma eleição e depois desiste. Em 2015 ele foi anunciado como pré-candidato do Partido Progressista (PP) à Prefeitura de São Paulo, mas desistiu. Em 2018, o apresentador chegou a lançar a candidatura dele ao Senado pelo antigo Partido Democratas (DEM), hoje União Brasil, na chapa que elegeu João Doria (PSDB), mas também não foi em frente.