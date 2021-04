Datena é vacinado contra a covid-19 em Barueri e comemora: “Vacina boa é vacina no braço”

Aos 63 anos, José Luiz Datena recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira (27), em Barueri, cidade onde mora. O momento foi registrado pelo apresentador, que exibiu o vídeo na internet e no “Brasil Urgente”, da Band TV.

Datena recebeu a vacina desenvolvida pela Astrazeneca/Oxford no polo localizado na Arena Barueri e elogiou a organização do município. “O distanciamento aqui está fantástico, tem uma campanha solidária para doar alimentos”, disse.

“Você pode olhar para a agulha, mas tome a vacina. Só tem duas vacinas no Brasil. Então, não tenha medo da vacina. A que tiver na hora, você toma. Vacina boa é vacina no braço”, finalizou o apresentador.

Barueri já aplicou mais de 55 mil doses de vacina contra a covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura do município. Com a chegada de uma nova remessa de doses, idosos com 63 anos ou mais começaram a receber o imunizante nesta terça-feira (23).

