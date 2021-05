Datena terá de indenizar Xuxa em R$ 50 mil por chamá-la de “garota de programa” e “imbecil”

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o apresentador José Luiz Datena pague R$ 50 mil em indenização à Xuxa Meneghel por xingá-la.

A decisão é referente ao caso ocorrido em 2017, quando Datena chamou Xuxa de “garota de programa” e “imbecil” depois que ela criticou Joel Datena, filho do jornalista. Na época, Joel comandava o “Brasil Urgente”, da Band, e comentou uma reportagem sobre uma criança de 10 anos que dirigiu o carro da mãe. Ele defendeu uma punição física à criança.

Indignada com o comentário, Xuxa usou as redes sociais para criticá-lo. “Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada? Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei”, escreveu a famosa.

Em seguida, José Luiz Datena tomou as dores do filho e disparou ofensas à loira em um vídeo: “Uma das poucas vezes em que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel (e foram bem poucas), é quando ele assistia aquela garota de programa, infantil, que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil”, disparou.

No processo movido contra Datena, a defesa chegou a argumentar que a expressão “garota de programa” usada pelo apresentador se referia ao fato de Xuxa apresentar programas na TV, mas o juiz não aceitou a argumentação e caracterizou danos morais. Datena ainda pode recorrer da decisão.

