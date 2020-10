“Dateninha” quer convênio com rede privada para diminuir filas de espera na Saúde em Osasco

O candidato a prefeito Marco Souza “Dateninha” (Solidariedade) apresentou suas propostas de governo para a cidade de Osasco à imprensa regional, na segunda-feira (28). Deteninha defendeu a criação de convênio com a rede privada para amenizar filas de espera no município.

“Em Osasco temos diversas clínicas particulares e especialidades em todas as áreas. Por que não chamar esses médicos para uma parceria com a prefeitura e zerar as filas dos hospitais e dos postos de saúde? Faríamos isso pela tabela SUS e assim todos os dias os profissionais teriam uma cota para atender e aí sim, a população teria vários cardiologistas, endocrinologistas, neurologista e muito mais especialidades. A gente conseguiria, de fato, diminuir e muito as filas na rede pública”, declarou.

Ao lado de sua mulher, Sarah Keila Lima e do candidato a vice, Marco Ribeiro (PROS), Dateninha apresentou propostas para a habitação, destacando soluções para áreas invadidas, segurança pública, mobilidade urbana, entre outras.

“O prefeito que for eleito precisa ter articulação politica e buscar investimentos dos governos estadual e federal, pedir ajuda dos deputados, para desenvolver politicas de habitação que resolvam o problema de moradia com a construção de prédios e casas populares”, afirmou.

Durante o encontro, o candidato a vice Marco Ribeiro destacou ainda pontos que pretende defender, ao lado de Dateninha, na gestão do município, caso sejam eleitos. “Temos que falar a verdade e agir com transparência. Olhar a cidade na parte administrativa com estratégia e ter o apoio de profissionais capacitados em cada área de trabalho, porque o capital humano é o nosso maior valor”.