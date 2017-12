Day McCarthy cria nova polêmica ao queimar bíblia

Pouco tempo depois de disparar ofensas racistas na internet contra Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Day McCarthy voltou a ganhar destaque nas mídias sociais.

Desta vez, a socialite publicou um vídeo criticando evangélicos, leu um salmo e, logo em seguida, queimou a bíblia.

“Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus, que eu sou uma pessoa do demônio. Vou ler um salmo para vocês”, diz ela no início do vídeo. Em seguida, após ler um trecho do Salmo 91, Day rasga e queima a bíblia. “Crente merda, crente lixo, queima no inferno suas pestes do capeta”, encerra.

Confira o vídeo da socialite: