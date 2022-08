De Osasco para o mundo: enxadrista integra seleção brasileira em Olimpíada de Xadrez na Índia

Começou na sexta-feira (29) e segue até o dia 10 de agosto a Olimpíada de Xadrez aberta e feminina, nas proximidades de Chennai, Índia. A mestre internacional Julia Alboredo, de Osasco, faz parte da seleção brasileira, que está em peso na competição.

publicidade

Além de Julia, representam o Brasil a também mestre internacional Kathiê Librelato, a mestre Fide Juliana Terão, a WCM Vanessa Gazola e a MN Ellen Bail. Já a equipe masculina conta com cinco grandes mestres: Supi, Fier, Diamant, Krikor e Darcy. Ambas terão o suporte de dois grandes mestres indianos como treinadores durante o evento.

Nessa, que é a 44ª edição da Olimpíada de Xadrez, todos os recordes foram batidos, mesmo com a ausência de participantes da Rússia e da China.

publicidade

Julia Alboredo representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, atual campeã brasileira e número 1 do ranking nacional, defenderá o primeiro tabuleiro brasileiro. É algo inédito na história do xadrez osasquense.

“Com a evolução do xadrez brasileiro feminino a nação enxadrista torce para que tenha um avanço no ranking final”, disse o mestre Fide Wagner Madeira. “Julia é uma atleta completa e uma das referências da modalidade dentro e fora do Brasil. Temos orgulho em tê-la como representante”, afirmou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.