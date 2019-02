Débora Nascimento curte comentários que ligam José Loreto e Marina Ruy Barbosa

Débora Nascimento curtiu comentários de fãs no Instagram que ligam Marina Ruy Barbosa à separação dela com José Loreto, anunciado no fim de semana, após uma suposta traição do ator com uma atriz que trabalha com ele na novela “O Sétimo Guardião”.

Publicidade

Um dos comentários era sobre o fato de outras atrizes, como Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Giovanna Ewbank e Fiorella Mattheis terem deixado de seguir Marina após os boatos de que ela teria tido um caso extraconjugal com Loreto: “Feminismo agora é aceitar atitude errada de mulher e homem? Elas estão sendo feministas, sim, em apoiar uma mãe que agora será mãe solo com uma bebê, que foi traída pelo marido”, postou uma fã.

“Se elas estão dando tanta força, não passa pela cabeça de vocês que elas sabem o real motivo da separação e o devido nome da pessoa que fica ou ficou com José Loreto?”, completou.

Marina Ruy Barbosa, que também é casada, nega ter tido um caso com Loreto, que, em meio a uma série de críticas nas redes sociais, também negou ter traído a esposa.